Топ-пропагандиста Соловьева заблокировали в новой соцсети из-за миллионов жалоб

Российского пропагандиста Владимира Соловьева заблокировали в социальной сети Clubhouse из-за жалоб пользователей.

С помощью этого приложения ведущий росТВ хотел провести прямой эфир, но комната, которую он создал (пропагандист назвал ее "Почему не взлетела квир революция в России?") была забанена еще до начала вещания, пишет "Медуза".

Администраторы соцсети в свою очередь заявили, что ограничения инициировали сами пользователи, а сотрудники Clubhouse тут ни при чем.

Пропагандиста заблокировали с формулировкой "за потенциальное нарушение доверия и безопасности правил сервиса".

Сам Соловьев на странице в Twitter отреагировал на инцидент, написав, что его якобы "испугались". Пропагандист назвал ситуацию смешной и заявил, что она якобы показывает "ценность свободы слова" на этой площадке.

В Clubhouse указали, что на аккаунт Соловьева подали миллионы жалоб.

"Это был организованный рейд двух комнат – "Кланов-биониклов" и "Лего-человечков", которые объединились для уничтожения общего врага", – пояснили в соцсети.

Напомним, Clubhouse запустили в 2020 году разработчики программного обеспечения Alpha Exploration Co. В этой соцсети можно общаться в онлайн-комнатах с помощью голосовых сообщений.

Чтобы зарегистрироваться на платформе, желающие должны получить приглашение от уже существующего пользователя или дождаться своей очереди. Сервис доступен только для операционной сети iOS.

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