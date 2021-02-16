Топ-пропагандиста Соловьева заблокировали в новой соцсети из-за миллионов жалоб
Российского пропагандиста Владимира Соловьева заблокировали в социальной сети Clubhouse из-за жалоб пользователей.
С помощью этого приложения ведущий росТВ хотел провести прямой эфир, но комната, которую он создал (пропагандист назвал ее "Почему не взлетела квир революция в России?") была забанена еще до начала вещания, пишет "Медуза".
Администраторы соцсети в свою очередь заявили, что ограничения инициировали сами пользователи, а сотрудники Clubhouse тут ни при чем.
Пропагандиста заблокировали с формулировкой "за потенциальное нарушение доверия и безопасности правил сервиса".
Сам Соловьев на странице в Twitter отреагировал на инцидент, написав, что его якобы "испугались". Пропагандист назвал ситуацию смешной и заявил, что она якобы показывает "ценность свободы слова" на этой площадке.
В Clubhouse указали, что на аккаунт Соловьева подали миллионы жалоб.
"Это был организованный рейд двух комнат – "Кланов-биониклов" и "Лего-человечков", которые объединились для уничтожения общего врага", – пояснили в соцсети.
Напомним, Clubhouse запустили в 2020 году разработчики программного обеспечения Alpha Exploration Co. В этой соцсети можно общаться в онлайн-комнатах с помощью голосовых сообщений.
Чтобы зарегистрироваться на платформе, желающие должны получить приглашение от уже существующего пользователя или дождаться своей очереди. Сервис доступен только для операционной сети iOS.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Просьбу американского миллиардера Илона Маска пообщаться с президентом России Владимиром Путиным в Clubhous в Кремле назвали "очень интересным предложением".
14 февраля Маск отметил официальный аккаунт президента РФ в Twitter и добавил фразу "would you like join me for a conversation on Clubhouse?" ("вы бы хотели присоединиться ко мне для разговора в Clubhouse?").