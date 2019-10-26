"Чувствуете себя обиженными?" Заявление Улицкой о независимости Татарстана взорвало российские СМИ

Недавнее заявление известной российской писательницы Людмилы Улицкой, высказанное в интервью OBOZREVATEL о возможной независимости Татарской республики, всполошило российские СМИ.

В частности, новость перепечатали все региональные издания, а официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова пригласила писательницу посетить Татарстан и лично оценить ситуацию.

Напомним, что в интервью OBOZREVATEL, которое вышло в прошлую субботу 19 октября, российская писательница предположила, что республика Татарстан, которая входит в состав Российской Федерации, в ближайшее время может захотеть стать независимой. По ее словам, местное население чувствует себя обиженным, там зреют какие-то новые ситуации.

"Думаю, что в следующий раз затрепещет Казань, татары чувствуют себя обиженными и этого можно ожидать. Совсем не хочу быть пророком и не хочу, чтобы проливалась кровь, но там зреют какие-то новые ситуации", – сказала она.

Людмила Улицкая

Комментируя это заявление писательницы 24 октября изданию "Бизнес Online" пресс-секретарь главы республики Лилия Галимова предложение ей приехать в Татарию и посмотреть своими глазами, как живут татары.

"Вы житель Татарстана, вы чувствуете такие настроения? Обиженными себя чувствуете?", — спросила она у журналиста.

Не дожидаясь ответа, Галимова сказала, что людям, которые слишком сильно беспокоятся о жизни татар в Татарии, можно посоветовать только одно — приехать в республику и лично убедиться, что всё в порядке, а не выдумывать истории.

"Если есть такой интерес, то они могут приехать и посмотреть на Татарстан, Казань в частности", — добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам российского журналиста Саши Сотника, если президент Владимир Путин пробудет у власти еще ближайших 10-20 лет, то у России все меньше шансов остаться в прежних границах.

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