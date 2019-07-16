В России мощный ветер сдул группу подростков с моста: впечатляющие фото и видео

В Троицке Челябинской области (Россия) сильный ветер сдул группу подростков с подвесного моста в реку: девочка чуть не утонула.

Как рассказала Лайфу одна из пострадавших, ребята пошли купаться на пляж, а затем девочка захотела "попрыгать с моста". Вдруг он начал сильно шататься, а рыбалка, который был на нем, уронил спиннинг (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Смотрю, мои (Друзья. – Ред.) пошли в сторону спуска, я пыталась идти за ними, моя подруга улетела... Один мальчик разбил нос, а подруга чуть не захлебнулась", — отметила девочка.

Ссадины подростков Лайф

По её словам, у рыбака руки были в крови – он ободрал кожу на кисти. Также мужчина потерял спиннинг, а подростки разошлись по домам с ссадинами и ушибами, без обуви. Пострадавшая девочка также пожаловалась, что после падения её телефон намок и больше не включается.

Ссадины подростков Лайф

Как сообщал OBOZREVATEL, в озере Свитязь на Шацких озерах (Волынская область) в среду, 3 июля, утонули двое мальчиков.

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