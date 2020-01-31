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31 января • обновлено в 07:51
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Чуть не спалились из-за лифчика: история супругов-лучших шпионов СССР

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В России рассказали историю супругов, которые входили в число лучших шпионов-"нелегалов" времен СССР.

Виталий и Людмила Нуйкины были агентами КГБ из "особого резерва". Вместе они вплоть до 1986 года успели поработать более чем в 18 странах мира, пишет "Лента.ру".

Виталий Нуйкин умер в 1998 году, а его жена только в 2018-м решилась рассказать некоторые нюансы из своей жизни прессе.

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Людмила и Виталий Нуйкины

Людмила и Виталий Нуйкины

Разведчицей она стала вслед за мужем. К тому моменту у них уже был четырехлетний сын Юра. Всех родственников, в том числе и ребенка, супруги убедили, что они – обычные дипломаты. Причем, за границей у них родился еще один ребенок, которого назвали Андре. Мальчик не догадывался, кто его родители.

Чуть не прокололись из-за лифчика и туалетной бумаги

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По словам Людмилы, были такие моменты, когда бытовые детали чуть не закончились для них разоблачением.

Однажды, во время одной из командировок Нуйкина набрала в магазине полную корзину туалетной бумаги — товара, дефицитного в СССР. К счастью, муж вовремя это заметил и исправил ситуацию.

В другой раз женщина частично обнажилась на примерке и все увидели, что на ее советском бюстгальтере были пуговицы — в отличие от западных — с крючками. Тогда тоже все обошлось.

Возможно, они бы продолжили свою деятельность еще дольше, однако один из советских шпионов-предателей Олег Гордиевский сдал их британской разведке. На тот момент они были в отпуске на территории СССР, что и спасло их от гибели.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Служба внешней разведки России рассекретила имена семи разведчиков-нелегалов, которые "внесли большой вклад в безопасность страны".

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Место
Россия
Теги
СССР Новости России
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