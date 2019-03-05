"Чудовищное зло, хуже Гитлера!" Российский историк мощно разнес известного советского деятеля

Иосиф Сталин, который скончался 66 лет тому назад, является самым страшным палачом русской истории и русского народа. Никакой Гитлер не уничтожил столько своих соотечественников и иностранцев, сколько уничтожил Сталин.

Он – чудовищное зло. В России, например, нет семьи, которая бы не пострадала или в годы войны или от сталинских репрессий, а цифры погибших неизвестны до сих пор, написал в блоге на OBOZREVATEL российский историк Игорь Чубайс.

"Сталин – страшный палач русской истории и нашего народа. Никакой Гитлер не уничтожил столько соотечественников и иностранцев, сколько уничтожил Сталин. Это цифра настолько чудовищная, что до сих пор не названа и является одним из самых больших секретов существующей российской власти, являющейся правопреемницей сталинщины. Сталин – чудовищное зло. В России нет семьи, которая бы не пострадала или в годы войны или от ленинско-сталинских репрессий", – отметил Чубайс.

Иосиф Сталин Sputnik Грузия

По его словам, несмотря на это, Сталин все еще захоронен на Красной площади и ему до сих пор ставят новые памятники по всей России.

"Можно говорить о каком-то социальном безумии, что с мозгами у россиян вытворяется что-то невероятное. Люди делают это не по своей воле. Всему виной чудовищная пропаганда, которая внушает чуть ли не каждому второму, что никого выше Сталина и прекраснее него не было и быть не может. Поэтому для россиян он – один из самых великих государственных деятелей. Россия пребывает в чудовищном идейном кризисе", – резюмировал историк.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали, как жили люди в довоенном сталинском СССР.

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