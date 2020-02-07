"Чтоб вы заболели, проклятие вам!" Россияне взбунтовались против китайцев, прибывших на карантин

В Екатеринбурге (Россия) постояльцы санатория "Бодрость" взбунтовались против нахождения в санатории граждан из Китая, которые прибыли туда для карантинного наблюдения.

Как передает Znak.com, пожилые женщины заявили журналистам, что постоянно ходили гулять к санаторию и их никто не предупредил о карантине.

"Не допущу китайскую заразу", "Чтоб вы заболели вирусом, проклятие вам", – кричали они.

Znak.com

Одна из местных жительниц даже встала перед воротами, чтобы не пустить автобусы с китайцами, но охранник ее отодвинул.

Отметим, что граждане КНР, прибывшие в Россию будут две недели изолированы в Екатеринбурге в целях предупреждения распространения коронавируса.

Znak.com

Znak.com

Как сообщал OBOZREVATEL, коронавирус 2019-nCoV из Китая убил уже 638 человек. Также подтверждено 31 472 случая инфицирования смертельным вирусом.

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