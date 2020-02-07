Главная Новости
8 февраля • обновлено в 07:39
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

"Чтоб вы заболели, проклятие вам!" Россияне взбунтовались против китайцев, прибывших на карантин

7.1т
Читать материал на украинском

В Екатеринбурге (Россия) постояльцы санатория "Бодрость" взбунтовались против нахождения в санатории граждан из Китая, которые прибыли туда для карантинного наблюдения.

Как передает Znak.com, пожилые женщины заявили журналистам, что постоянно ходили гулять к санаторию и их никто не предупредил о карантине.

"Не допущу китайскую заразу", "Чтоб вы заболели вирусом, проклятие вам", – кричали они.

Znak.com

Znak.com

Одна из местных жительниц даже встала перед воротами, чтобы не пустить автобусы с китайцами, но охранник ее отодвинул.

Отметим, что граждане КНР, прибывшие в Россию будут две недели изолированы в Екатеринбурге в целях предупреждения распространения коронавируса.

"Чтоб вы заболели, проклятие вам!" Россияне взбунтовались против китайцев, прибывших на карантин

Znak.com

"Чтоб вы заболели, проклятие вам!" Россияне взбунтовались против китайцев, прибывших на карантин

Znak.com

Как сообщал OBOZREVATEL, коронавирус 2019-nCoV из Китая убил уже 638 человек. Также подтверждено 31 472 случая инфицирования смертельным вирусом.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Место
Россия Екатеринбург
Поделиться в Facebook
10
Комментарии
11
38
Смешно
2
Интересно
6
Печально
9
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Скоро свинорусы передохнут, Трамп не зря создал этот вирус! Пхаххахах
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Самка Кацaпа - страшное животное! Но тyпое. Как сам Кацaп!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
5
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Бабки совсем окуели чистокровных руцких не пускают!!!Путин введи!!!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
5

Новости России

Топ-публикации

Топ-блоги