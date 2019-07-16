"Что за Божья кара!" Россию настигло пугающее нашествие. Фото

В России зафиксировали аномальное количество летающих муравьев в Калининградской и Смоленской областях, а также в Москве.

Подтверждающие снимки опубликовали пользователи в соцсетях (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, по словам жителя города Рославль в Смоленской области Павла Дроздова, земля просто кишит насекомыми. "Везде на каждом шагу эти большие муравьи. Идёшь и слышишь треск от того, что ты их давишь. Фу", – поделился он.

Нашествие муравьев в России РИА Новости

"Что за Божья кара!", "Дочка вчера гулять отказалась из-за них. Прибежала с воплями, облепленная муравьями", – цитирует очевидцев "Комсомольская правда Калининград".

Нашествие муравьев в России Комсомольская правда Калининград

Нашествие муравьев в России НТВ

По словам экологов, пишут "РИА Новости", бояться летающих муравьев не стоит, поскольку они не опасны. Полет самцов и маток — это естественное явление, и оно закончится очень быстро.

"Это сезонный массовый лет, такое наблюдается каждый год. Все они вылетают приблизительно в одно время, чтобы была возможность спариваться с неродственными особями. Установившаяся в Москве влажная и теплая погода наиболее благоприятна для размножения. Через несколько дней количество летающих муравьев сократится", – пояснил энтомолог Илья Гомыранов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские поселки Лазоревый и Дружинино атаковали полчища мух.

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