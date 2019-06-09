"Что вы детям своим расскажете?" Российских журналистов жестко унизили в Литве

Двое российских активистов Асан Мумджи и Владимир Шепицын провели флешмоб против агрессии президента их страны Владимира Путина на форуме Свободная Россия.

Он проходит в латвийском городе Тракай на этих выходных, передает журналист OBOZREVATEL.

Мужчины одели футболки с фотографиями Путина в рамке, с надгробной черной лентой и датой его смерти – 2019 год и попросили федеральный канал России заснять их акцию. Те отказались, но отметили, что "в своих сюжетах ни о чем не врали".

Российские активисты

"Ну, не врали и что? Кому от этого легче становится? Вот что вы детям своим расскажете? Вот вы же этой акции не покажете?", — отреагировали активисты.

Российские журналисты уже второй день "дежурят" на форуме Свободной России под дверью. Внутрь их не пускает охрана.

Как сообщал OBOZREVATEL, российских журналистов выгнали с форума в Литве и назвали пропагандистами.

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