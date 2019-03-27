"Что ты врешь, с*ка?!" На шоу Соловьева произошла потасовка из-за Украины

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев выгнал из эфира экспертов, которые устроили потасовку в студии.

Выпуск программы "Кто против?", в рамках которого произошел инцидент, был посвящен вступлению в силу закона о признании участниками боевых действий воинов УПА в Украине. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, конфликт произошел между политологом, специалистом по Ближнему Востоку Араиком Степаняном и приглашенным в качестве эксперта Грэгом Вайнером.

Скриншот из видео

Араик Степанян Скриншот из видео

Грэг Вайнер Скриншот из видео

"А вот так говорили, когда убивали евреев. Мол, правильно делаете. Кто такие евреи?" – разразился Степанян. На реплику молниеносно отреагировал Вайнер.

Используя нецензурную брань, он набросился на оппонента за антисемитские высказывания. "Что ты врешь, с*ка?!" – возмутился эксперт.

Степанян в ответ облил Вайнера водой. Дело едва не дошло до драки. Гостей программы растащили Соловьев со своим соведущим Сергеем Михеевым.

"Мерзавец! Он мне сказал, что я евреев убивал! Гнусь человеческая!" – продолжил перепалку Вайнер. Мужчин пришлось удалить из студии, при этом все еще звучали взаимные оскорбления.

"Грэг, до свидания сейчас. Араик, тоже до свидания!" – отреагировал Соловьев, попросив охрану не подпускать экспертов друг к другу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соловьев размечтался расширить границы террористических "Л/ДНР" и включить в их состав всю территорию свободной Украины.

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