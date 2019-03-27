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"Что ты врешь, с*ка?!" На шоу Соловьева произошла потасовка из-за Украины

3.2тЧитать материал на украинском

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев выгнал из эфира экспертов, которые устроили потасовку в студии.

Выпуск программы "Кто против?", в рамках которого произошел инцидент, был посвящен вступлению в силу закона о признании участниками боевых действий воинов УПА в Украине. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, конфликт произошел между политологом, специалистом по Ближнему Востоку Араиком Степаняном и приглашенным в качестве эксперта Грэгом Вайнером.

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"Что ты врешь, с*ка?!" На шоу Соловьева произошла потасовка из-за Украины

Скриншот из видео

Араик Степанян

Араик Степанян

Скриншот из видео

Грэг Вайнер

Грэг Вайнер

Скриншот из видео

"А вот так говорили, когда убивали евреев. Мол, правильно делаете. Кто такие евреи?" – разразился Степанян. На реплику молниеносно отреагировал Вайнер.

Используя нецензурную брань, он набросился на оппонента за антисемитские высказывания. "Что ты врешь, с*ка?!" – возмутился эксперт.

Степанян в ответ облил Вайнера водой. Дело едва не дошло до драки. Гостей программы растащили Соловьев со своим соведущим Сергеем Михеевым.

"Мерзавец! Он мне сказал, что я евреев убивал! Гнусь человеческая!" – продолжил перепалку Вайнер. Мужчин пришлось удалить из студии, при этом все еще звучали взаимные оскорбления.

"Грэг, до свидания сейчас. Араик, тоже до свидания!" – отреагировал Соловьев, попросив охрану не подпускать экспертов друг к другу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соловьев размечтался расширить границы террористических "Л/ДНР" и включить в их состав всю территорию свободной Украины.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Персона
Владимир Соловьев
Место
Россия
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