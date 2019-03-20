Что-то загнало на дерево: в тайне перевала Дятлова появился неожиданный нюанс

Туристов, которые погибли на перевале Дятлова в 1959 году, что-то загнало на высокий кедр.

Как выяснилось, скорее всего, они от чего то спасались. "Долгое время считалось, что туристы срывали ветки, чтобы развести костер. Но рядом мы видим очень много валежника. То есть лезть на кедр ради веток не было никакого смысла. Значит, кто-то их туда загонял, может, люди от кого-то спасались? Будем проверять эту версию", – заявил главный редактор радио "КП", член экспедиции Андрей Горбунов.

При этом судмедэксперт Эдуард Туманов, который изучил материалы уголовного дела, отметил странный характер травм погибших.

Перевал Дятлова

"Такие раны категорически невозможно получить в рамках лавинной версии. Мы ходили по склону, и нам, физически крепким и здоровым мужчинам, было довольно тяжело преодолевать все эти расстояния. А бежать с травмами и вовсе невозможно. Понятно, что лавина могла быть. Но погибли люди не от этого", – заверил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты вместе с журналистами обнаружили на перевале Дятлова, где в 1959 году погибли девять туристов, 70-летнюю березу, которая должна пролить свет на произошедшее.

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