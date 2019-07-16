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"Что-то врожденное": ученый раскрыл тайну влияния Путина в России

1.8т Читать материал на украинском

Президент Российской Федерации Владимир Путин обладает даром убеждения людей и является очень комфортным человеком в общении.

Об этом рассказал социолог Симон Кордонский в интервью "Радио Свобода". Он подчеркнул, что Путин - очень талантливый вербовщик и в любом общении становится близким человеком.

"Дистанция исчезает, он просто очень комфортный в общении. Но это позиция профессионального вербовщика, а не политика. Я думаю, что это врожденное что-то. Все выходят от него с ощущением, что проблема решена. А потом люди, убежденные в том, что решение принято, начинают между собой разбираться", - рассказал он.

Владимир путин

Владимир путин

ИТАР ТАСС

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При этом ученый отметил, что Путин не принимает решения, а только визирует уже принятые решения.

"А как сами решения рождаются – это великая тайна, они в стенах рождаются. Аппарат живет своей жизнью. Автора решения нельзя назвать в принципе. Они не персонифицируются. Кто-то где-то в курилке что-то сказал, потом вдруг это вылезло на совещании, потом это вдруг где-то оформилось в текст, потом появилось поручение. Кто здесь автор? Сидят 20–25 человек, шуточками перебрасываются, а на следующий день кого-нибудь снимают или кого-то сажают. Все это происходит очень мягко, весело. А кто принял решение – непонятно. Оно возникло просто. Есть мифологема, что кто-то принимает решения, – но ни фига нет такого. Есть роль первого лица, которое из спектра предложенных решений выбирает то, что ему надо. Но из спектра решений уже сформулированных", - рассказал Кордонский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России заговорили о жестком падении доверия к Путину.

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
социолог с именем...Симон...вызывает сразу массу вопросов психологов
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