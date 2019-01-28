Отличный образ.
Пока вор тащил из зала Третьяковки картину Куинджи, наш народ стоял в зале, разинув рот, и глазел на происшествие. Хоть бы один расторопный нашелся, чтобы остановить преступника. Хоть бы один задержал его и кликнул охрану. Чтобы, по крайней мере, узнать, все ли здесь в порядке.
Нет. Все стояли и молчали. Раз тащат – значит нужно.
Вот также и со страной. Пока бригада дружных озерных кооператоров родом из бандитского Петербурга 90-х, тащила Россию из-под носа граждан, последние стояли, и глазели, открыв рты.
Раз тащат, значит, жизнь так устроена. Кто-то должен тащить. А мы что? Мы – люди маленькие. Наше дело – сторона.
Вот и остались ни с чем. Как вчера Третьяковка.
P.S.Злоумышленника нашли по горячим следам. Картину, наверно, вернут на выставку. А вернём ли мы страну?
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