Что делала российская подлодка у берегов Аляски: в Минобороны РФ показали видео

Атомный подводный крейсер "Омск" всплыл возле берегов Аляски в рамках учений "Океанский щит".

Журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов опубликовал в Twitter видео Министерства обороны РФ с кадрами внутри подлодки (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Омск" атаковал цель из-под воды противокорабельной ракетой "Гранит", – сообщил он.

Как заявил в интервью изданию "Взгляд" бывший командующий Черноморским флотом, адмирал Владимир Комоедов, учения должны проводиться в нейтральных водах любой акватории, и экипажи российских кораблей соблюдают международное право.

"Потому США не стоит бояться того, что "Омск" и "Варяг" выполняют свои задачи в этом районе", – отметил он.

Комоедов считает правильным, что ВМФ РФ проводит маневры вблизи Аляски.

"Надо понимать, что боевые действия могут начаться где угодно. Поэтому российским морякам важно знать все районы, где возможно применение силы со стороны неприятеля", – добавил адмирал.

"Омск" атаковал цель из-под воды противокорабельной ракетой "Гранит": Минобороны показало, что делала подлодка, всплывшая во время учений возле берегов Аляски pic.twitter.com/yjmIraocEU — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) August 29, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, Северное командование Вооруженных сил США 28 августа заметило российскую подводную лодку "Омск" у берегов Аляски. Американские военные сначала предположили, что на российской субмарине может быть бедствие.

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