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ЧП в Северодвинске: раскрылась правда про радиацию после взрыва

1.1т Читать материал на украинском

Уровень радиации во время взрыва на военном полигоне в Северодвинске Архангельской области России 8 августа был превышен в 4–16 раз.

Об этом сообщил начальник УМСЗ Росгидромета Юрий Пешков, передают "29.ru".

"8 августа Архангельской территориальной системой АСКРО в 6 из 8 пунктов Северодвинска зафиксированы превышения мощности дозы гамма-излучения в 4–16 раз по сравнению с фоновыми значениями МАЭД для данной территории", – отметил он.

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Взрыв в Северодвинске

Взрыв в Северодвинске

Online812

По его словам, среднее значение фона для Северодвинска составляет 0,11 мкЗв/ч. После резкого скачка значения стали уменьшаться, и уже к 14:30 радиационный фон в городе пришел в норму. При этом, ранее в официальной информации Минобороны РФ указывалось, что никаких выбросов вредных веществ в атмосферу якобы не было.

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Тема
Взрыв на полигоне под Архангельском
Место
Россия Архангельск
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Питон Каа
Питон Каа
Бред сивой кобылы. Была радиация и испарилась...
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