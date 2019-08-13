ЧП в Северодвинске: раскрылась правда про радиацию после взрыва

Уровень радиации во время взрыва на военном полигоне в Северодвинске Архангельской области России 8 августа был превышен в 4–16 раз.
Об этом сообщил начальник УМСЗ Росгидромета Юрий Пешков, передают "29.ru".
"8 августа Архангельской территориальной системой АСКРО в 6 из 8 пунктов Северодвинска зафиксированы превышения мощности дозы гамма-излучения в 4–16 раз по сравнению с фоновыми значениями МАЭД для данной территории", – отметил он.
Взрыв в Северодвинске
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По его словам, среднее значение фона для Северодвинска составляет 0,11 мкЗв/ч. После резкого скачка значения стали уменьшаться, и уже к 14:30 радиационный фон в городе пришел в норму. При этом, ранее в официальной информации Минобороны РФ указывалось, что никаких выбросов вредных веществ в атмосферу якобы не было.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Архангельской области (Россия) произошел взрыв на территории воинской части. В результате погибли два человека, еще шесть пострадали. Позже появилась информация о пятерых погибших.
В сети опубликовали жуткие фото с места происшествия.
В городах Архангельск и Северодвинск из-за угрозы радиации в аптекахначали массово скупать йод.
Пострадавших в результате взрывов привезли в Москву в автомобилях, обмотанных пленкой, из-за опасений о повышенном уровне радиации в регионе.
В Белом море, возле поселка Ненокс, где прогремел ряд взрывов в военной части, после аварии заметили танкер, предназначенный для сбора жидких радиоактивных отходов.
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