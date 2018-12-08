Весной 2018 года, во время т.н. "выборов" т.н. "президента", на подтанцовке у АП и Путина выступали мурзилки – политические проститутки Григорий Явлинский и Ксения Собчак. Ничего, кроме жалкой и открытой попытки "легитимизации" этих т.н. "выборов" и т.н. "победившего кандидата" они не делали и делать не могли. И они активно помогали играть эту комедию с открыто-наглой имитацией свободных, демократических, честных и справедливых выборов президента.

3 декабря 2018 г. государственный и должностной преступник Путин, скрывающийся за маской главы государства, утвердил состав Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). В "обновлённый" совет вошли специальный корреспондент информационного агентства Znak Екатерина Винокурова, режиссёр Александр Сокуров и политолог, доцент кафедры госуправления Института общественных наук РАНХиГС Екатерина Шульман.

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Это происходило практически одновременно с тем беспределом, который путинская ОПГ творила в отношении Льва Пономарева.

Так вот, Екатерина Винокурова, Александр Сокуров, Екатерина Шульман, а также все "старые" члены СПЧ, от Михаила Федотова до Николая Сванидзе – я не знаю, можно ли в будущем вас будет привлечь по ст. 278 УК РФ (насильственный захват власти или насильственное удержание власти наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет), как сообщников и пособников путинской ОПГ, но свидетелями на будущем суде вы пойдёте точно. Вместе с Явлинским и Собчак.

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За вашу мурзилочность и пособничество в создании и поддержании имитационных институтов, в которых продолжает нуждаться путинская ОПГ (которая демонтировала все институты настоящие).

Вам хорошо бы было изучить историю – например, историю Польши 1980-х, в качестве только одного из примеров. Не говоря уже об истории Германии 1930-х – 1950-х.

Демонтаж конституционного строя.

Целая гроздь тяжких статей УК РФ плачет по путинской ОПГ.

И путинская ОПГ не должна будет удивляться, когда её членов будут вешать на столбах.

Мы точно не забудем и точно не простим.

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