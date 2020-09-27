Президент России сделал заявление, намеренно рассчитанное на неуспех. Поэтому против обыкновения он не стал зачитывать его на камеру, а ограничился лишь публикацией на официальном кремлевском сайте.

Название у относительно короткого заявления достаточно длинное — "О комплексной программе мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в области международной информационной безопасности".

Можно понять президента, на слух это заявление воспринимается плохо, — про "каналы связи между компетентными ведомствами", "должностных лиц высокого уровня"...

Три из четырёх президентских пунктов не несут новой информации, предлагается лишь поддерживать уже согласованный алгоритм взаимодействия по линии информационной безопасности.

Самый интересный четвёртый пункт: "Во взаимоприемлемой форме обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, включая избирательные процессы, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий и высокотехнологичных методов".

Российский президент хочет, чтобы в США, да и вообще, на Западе услышали его и поверили ему, — Москва готова пообещать американцам вести себя прилично особенно сейчас, когда на кону стоит переизбрание Дональда Трампа на второй срок и Кремлю, как всем очевидно, чрезвычайно не нужно его поражение и приход в Белый дом демократа Джо Байдена.

Это все понятно, к бабке не ходи…

Непонятно, к кому обращается Путин, кто готов с ним обмениваться какими-либо гарантиями в момент наивысшего пика недоверия Запада к нему лично. Когда в очередной раз обнаруживается катастрофическая пропасть в их представлениях о приличном и неприличном, о человеческой порядочности, об уровне политического цинизма, что так скандально обнаружилось в утечках о содержании разговора между Путиным и Макроном.

Скорее всего, именно эти утечки и побудили хозяина Кремля, оскорбленного, если не сказать больше, — ими уязвлённого, искать у партнеров надежных гарантий информационной безопасности.

Он же им доверял, а они его сливают, — не по понятиям…

Что есть, то есть…

Но так у них же и понятия разные. И цинизм другого свойства, и не дворовый, и не имперский. Одним словом, идея Путина обменяться гарантиями из разряда тех, что специально рассчитаны на неуспех, который, чем больше, тем дороже потом продаётся, — вот мы с ними по-доброму, а они с нами вот как…

И тут же спускается в методички ведущим на телешоу — Шейнину, Соловьеву и дальше по списку…

Впрочем, интересно тут другое: какими видят в Кремле критерии вмешательства/невмешательства во внутренние дела друг друга?

Вот, к примеру, пресс-секретарь Путина, Д.С. Песков назвал "косвенным вмешательством во внутренние дела Белоруссии" отказ некоторых государств Европы признать Лукашенко легитимным президентом после его тайной инаугурации 23 сентября. Другими словами, Кремль готов отказать Западу в праве делать политические оценки относительно происходящего в зоне российского влияния.

И кто-то поверит, что в Кремле серьезно рассчитывают, что партнеры по ту сторону белорусской границы пойдут ему навстречу?

Потому Четвёртый пункт Путина, обращённый к США — не больше, чем простая пропагандистская двухходововка, через пару дней она вернётся домой и сыграет в российский "ящик".

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