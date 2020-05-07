"Черный день России": в сети вспомнили, как Путин 20 лет назад стал президентом. Знаковые фото

20 лет назад президент России Владимир Путин впервые вступил в должность президента страны.

Об этом событии в Twitter напомнил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов, который опубликовал фото с инаугурации Путина. Тогда на церемонии присутствовал первый глава РФ Борис Ельцин.

Пользователи в комментариях хвалили главу Кремля за "развитие России" и "мудрое правление". Однако большинство комментариев были с критикой власти Путина. День первой инаугурации был назван "черным днем истории России".

Путин на инаугурации в 2000 году

Путин на инаугурации в 2000 году

"За 20 лет озеро превратилось в болото", "Позорные итоги этих 20 лет мы сейчас и наблюдаем", "Потерянное время страны и людей. Золотое время шайки", "Теперь 89 % всех денежных активов принадлежит 1 % населения", "Путиномика в прорыве", "20 лет назад был дан старт разграблению России и народа", "Полжизни с этой гнидой живем", "20 лет назад Россия семимильными шагами двинулась в Средневековье и крепостничество", – негодовали в сети.

Владимир Путин в 2000 году

Владимир Путин в 2000 году

Владимир Путин в 2000 году

Также были опубликованы знаковые карикатуры Сергея Елкина.

Как сообщал OBOZREVATEL, рейтинг президента России Владимира Путина упал до исторического минимума – 59% поддержки.