Г-н Путин сказал сегодня, что промышленность должна завершать режим карантина. И это – через пять недель после его введения. Путин не желает откупоривать "кубышку" – Фонд Национального Благосостояния. Люди выйдут на работу. Многие уже обеднели вконец, другие видят эту перспективу в ближайшем будущем. Их надо было бы поддержать еще 3-4 недели, а то и 6 недель. Увы, Путин на это не пошел. Люди будут рады – возможность работать, получать зарплату, вернуться к обычной жизни.

Но обычной жизни, скорее всего, не будет. Отменять карантин до выхода на пик заболеваемости – это безумие. Инфицирование резко возрастет. У нас не Швеция. Самодисциплина увы на низком уровне, забота о своей безопасности – тоже. Через одну-две недели в системе здравоохранения России может начаться катастрофический обвал – не будет хватать ни врачей, ни коек, ни, тем более, ИВЛ. Уже не хватает, даже при карантине, даже до пика.

Месяц назад пандемию пыталась игнорировать Русская Церковь – результат всем известен, а мне, потерявшему своего духовника, более чем иным. Но там было хотя бы благочестие, пусть и наивное.

А здесь – простая жадность. Не разжимать кулачок с монетками. Цена, боюсь, будет намного больше возможных трат на пособия. Гибель людей, массовая инвалидность и, как результат - возмущение властью. Пособия на детей никого не спасут и никого не успокоят. Тем более, они могут выплачиваться так же, как и повышенные ставки врачам.

Сейчас был шанс для Путина – вернуть популярность. Он не сумел этого сделать из-за банальной жадности – собранные народом деньги в ФНБ он считает своими. А ведь и действительно своими хорошо делиться со страждущими в годину бедствия, а уж тем более делиться с нами нашим в такой тяжкий момент.

Перед нами, дорогие друзья, печальная перспектива. Что такое холерные и чумные бунты в России, я, как историк, знаю.

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