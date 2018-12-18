Если российская пропаганда прекратится - россияне выйдут на протесты

- Исследования показывают, что если в мире хотя бы на день прекратить рекламу Кока-Колы, ее потребление падает в разы. Точно также. Если хотя бы на день прекратить пропаганду антизапада и антиукраины, уже через месяц у нас в России будет майдан. Все посыплется. Поэтому наше телевидение несет великую гуманитарную миссию. Сохраняет страну. Никто не знает, как, откуда в головах людей заводятся эти настроения. Надо блокировать их на нулевой фазе.

Внеэфирный монолог прокремлевского эксперта. Поскольку я тихо сижу и слушаю без возможности возразить, отвечу здесь.

а) Они всерьез полагают (или убедили себя так считать), что Украина "посыпалась" (лишилась части территорий) в результате Майдана, в не в результате их же собственных действий.

б) Они совершенно не представляют, что делается в головах их собственных граждан. Они верят (небезосновательно), что в их головах то, что они в них посеют. Они и сеют. Отсюда в их "ящике" тотальная нацистская Украина и прочий проблемный Запад. Про свою страну они "сеют" только Путина в новостях и редкие обвалы крыш. Да и что такое обвал крыши в сравнении с обвалом страны.

Все это давно было известно, занятно еще раз услышать своими ушами. Еще занятнее наблюдать, как долго будет думать по навязываемой ему схеме большой многомиллионный народ.

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