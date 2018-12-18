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Елена Рыковцева
Елена Рыковцева
Журналист, обозреватель Радио СвободаВсе статьи автора

Через месяц у нас в России будет майдан

7.9т

Если российская пропаганда прекратится - россияне выйдут на протесты

- Исследования показывают, что если в мире хотя бы на день прекратить рекламу Кока-Колы, ее потребление падает в разы. Точно также. Если хотя бы на день прекратить пропаганду антизапада и антиукраины, уже через месяц у нас в России будет майдан. Все посыплется. Поэтому наше телевидение несет великую гуманитарную миссию. Сохраняет страну. Никто не знает, как, откуда в головах людей заводятся эти настроения. Надо блокировать их на нулевой фазе.

Внеэфирный монолог прокремлевского эксперта. Поскольку я тихо сижу и слушаю без возможности возразить, отвечу здесь.

Новости
А зачем Путину нападать? Разве ему это выгодно?

а) Они всерьез полагают (или убедили себя так считать), что Украина "посыпалась" (лишилась части территорий) в результате Майдана, в не в результате их же собственных действий.

Через месяц у нас в России будет майдан

б) Они совершенно не представляют, что делается в головах их собственных граждан. Они верят (небезосновательно), что в их головах то, что они в них посеют. Они и сеют. Отсюда в их "ящике" тотальная нацистская Украина и прочий проблемный Запад. Про свою страну они "сеют" только Путина в новостях и редкие обвалы крыш. Да и что такое обвал крыши в сравнении с обвалом страны.

Все это давно было известно, занятно еще раз услышать своими ушами. Еще занятнее наблюдать, как долго будет думать по навязываемой ему схеме большой многомиллионный народ.

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Автор
Елена РыковцеваЕлена Рыковцева
Тема
российская пропаганда
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
протестпропаганда
Источник
Источник:Facebook Елены Рыковцевой
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Ибун Скакуасов
Ибун Скакуасов
Это, что еще за жидовско-либерастная проститука?)))
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Doc I
Doc I
Афанасьев Алексей, Ты уже хвалишься японскими и немецкими машинами? При том что русское машиностроение умерло и русские теперь годятся только на простую сборку - о разработке своего речь уже не идет - особенно если это касается более сложных вещей - электроники, авиации, космоса. Хотя даже сборку русским можно доверить только под надзором - а то кувалдой что угодно забьют или дырок насверлят
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
В 2017 году в РФ было произведено 1.35 млн легковых автомобилей, в том числе 1.2 млн со сваркой и окраской кузовов, и 600 тыс двигателей. В этом году показатели будут больше на 10-15 %. В укропии легковое автомобилестроение умерло.
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