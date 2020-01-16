Чем Медведев разозлил Путина: в России "вышли" на главную причину ссоры

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, который объявил об отставке 15 января, прорабатывал для России реформу политической системы по аналогии с США, которая якобы отличалась от взглядов главы Кремля Владимира Путина.

Как удалось узнать "Коммерсанту", премьер в последнее время якобы был сторонником менее радикальной реформы, нежели та, которую предложил президент РФ.

Издание поясняет, что Медведев якобы поддерживал слияние президентской и исполнительной власти, как в США, где глава государства де-факто является главой исполнительной власти.

Владимир Путин и Дмитрий Медведев

Не менее показательным, по мнению журналистов, является и тот факт, что исполнять обязанности премьер-министра будет и. о. первого вице-премьера Антон Силуанов — то есть Медведев в должности и. о. премьер-министра не остался.

"Вышедший к вечеру указ президента означал, что именно Владимир Путин отправил правительство в отставку, а не Дмитрий Медведев и правительство подали в отставку сами: президент ссылался на п. "в" ст. 83 и п. 3 ст. 117 той же Конституции РФ, по которой он может распустить правительство без объяснений и мотиваций", – говорится в статье.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились два показательных видео: на одном засняли разговор Медведева с Путиным перед заявлением, а на втором – разную реакцию министров на отставку.

Отметим, ранее европейское издание опубликовало материал, где назвало возможного преемника Путина. По мнению СМИ, новым главой Кремля может стать губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.