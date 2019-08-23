Человек Суркова рассказал, как завершатся минские переговоры по Донбассу

Завершением минских переговоров может стать наделение Донбасса особым статусом в составе Украины.

Такой финал видит помощник президента РФ Владислав Сурков. Об этом в интервью "Актуальным комментариям" рассказал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Донбасс должен сосуществовать с Украиной, приблизительно, как Гонконг с Китаем – один народ, две системы. Только не на пятьдесят лет, а бессрочно. Или же Украина может получить так называемый символический суверенитет над Донбассом. Что-то вроде того, как Британия над Канадой или Австралией, где английская королева номинально числится главой государства, но на деле никакой власти не имеет. Это будет хорошее решение. Смогут когда-нибудь Донбасс и Украина забыть кровь и обиды – сблизятся. Не смогут – разойдутся дальше", – рассказал он.

Чеснаков отметил, что Украине с Россией нужно сделать Донбасс сферой общих интересов.

"Чтобы Донбасс стал не причиной раздора, а платформой для сотрудничества и совместной работы. Там могли бы ходить на равных две валюты – рубль и гривна, работали бы совместные предприятия", – предположил он.

Владислав Сурков Радио Свобода

Как сообщал OBOZREVATEL, в США предложили провести встречу между спецпредставителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером и помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

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