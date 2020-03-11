Человек Путина отличился скандальным заявлением о "русофобских настроениях" в Украине

Глава России Владимир Путин уйдет с поста президента, если со страны-агрессора будут сняты все санкции, прекращена информационная война, а также "устранены русофобские настроения" в Украине.

Об этом заявил бывший депутат нелегитимной Государственной думы Сергей Марков, которого называют человеком Путина, комментируя позицию сформировавшейся во власти антироссийской коалиции. Скандальными мыслями он поделился в эфире передачи "Особое мнение" на радио "Эхо Москвы".

"На сайте РСМД вышла моя статья, кто входит в коалицию вот эту антироссийскую и какие планы, стратегии в отношении России. Если это гибридная война будет продолжена, то народ России требует, чтобы главнокомандующий не уходил с этого поста. Но мы можем сказать, что нужно, чтобы Владимир Путин ушел от власти", – подчеркнул экс-депутат.

Сергея Маркова называют человеком Путина

Также Марков назвал условия, при каких это будет возможно. Среди них, в частности, снятие всех санкций с России – экономических и политических санкций. А также прекращение информационной войны против РФ.

"Четвертое – немедленная ликвидация "русофобской хунты" в Украине. Суд над всеми теми, кто ее сформировал, создал – это суд должен быть над людьми типа Турчинов, Аваков. Всех прочих", – высказался бывший депутат нелегитимной Госдумы.

Помимо этого, он отметил, что суд также должен пройти над офицерами иностранных спецслужб.

"Которые совершили этот государственный переворот в 14-м году. Русский язык должен стать вторым государственным в Украине", – подытожил свои заявления россиянин.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 марта Государственная дума России приняла в третьем чтении скандальные правки в Конституцию РФ, которые дают возможность президенту Владимиру Путину остаться в кресле главы государства.

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