Человек из партии Путина задержан по подозрению в убийстве

В России полиция по подозрению в убийстве задержала главу фракции "Единая Россия" Переславль-Залесской думы Владимира Корнилова.

Как сообщает "Ярославская облгазета", 15 декабря нашли убитым местного жителя, 60-летнего Павла Череднякова. Его тело было обнаружено в собственной машине, которую пытались сжечь.

Предварительно установлено, что убийство произошло в пригороде Переславля – Троицкой слободе. Задержанный 53-летний депутат-единоросс Корнилов также проживает в Троицкой слободе.

"Корнилов в нетрезвом состоянии убил водителя автомобиля, а затем попытался уничтожить труп и поджег машину. Однако тело не сгорело до конца", – говорится в сообщении.

Также пока есть разные версии происшествия. Так сообщается, что Чередников был убит в своей машине. По другой версии погибшего нашли под деревом между магазином и домом. При этом тело было частично сожжено.

Владимир Корнилов yarnovosti.com

Партия "Единая Россия" уже исключила Корнилова из своих рядов.

"Депутат Переславль-Залесской городской думы седьмого созыва Владимир Корнилов объявил о выходе из фракции и Политсовета партии "Единая Россия". Также он написал заявление о досрочном сложении полномочий депутата городской думы. По имеющейся информации, Владимир Корнилов задержан и находится под следствием. Подробности происходящего станут известны позднее. Фракция удовлетворила заявления Владимира Корнилова", – сообщил в Facebook депутат переславской городской Думы Сергей Царев.

Владимир Корнилов родился 26 февраля 1966 года. В 1991 году окончил Переславский техникум химической промышленности, в 2001 году (заочно) – Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения. С 1988 по 1996 гг. работал в ОАО "Компания "Славич", начиная от слесаря до зам.начальника аммиачно-холодильного цеха. 1997 – 2004 гг. – индивидуальный предприниматель.

Владимир Корнилов Sm News

С 2013 по 2018 год был главой Собрания представителей Переславского муниципального района. С 2019 по н.в. – начальник Единой диспетчерской службы администрации Переславля-Залесского. С 1994 года – староста Троицкой слободы. В 2016 году награжден почетной грамотой Ярославской областной думы. Женат, двое детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России сотрудника колонии задержали по подозрению в убийстве своей любовницы.

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