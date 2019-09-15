"Человек из ниоткуда": в России раскрыли новые детали о "кроте" Трампа

Дипломат Олег Смоленков, которого называют шпионом США в Кремле, является "человеком из ниоткуда", что может свидетельствовать о его причастности к секретным службам.

Об этом на странице в Facebook сообщил сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН, бывший замминистра иностранных дел России Георгий Кунадзе, добавив, что РФ – страна "более аморальная, чем СССР", что сказывается и на ее госслужащих.

"Олег Борисович Смоленков – фигура немного загадочная. Родился в 1969 году в Москве, где учился, неизвестно. Чем занимался после окончания института (предположительно, в 1991-1993 годах) – тоже.

Такие пробелы в биографии человека нередко указывают на его принадлежность к одной организации, по выражению Войновича, не столько военной, сколько воинственной", – написал экс-замминистра.

Иллюстрация kasparov.ru

Он также обратил внимание на то, что в 1999 году Смоленков был принят на работу в Валютно-финансовый департамент МИД РФ, в 2000-2001 годах числился за Управлением делами МИД РФ, а вскоре – за Департаментом кадров МИД РФ.

"На обычный путь молодого дипломата совсем не похоже. Скорее на стажировку загранработника, скажем так, не вполне понятного профиля", – подчеркнул Кунадзе.

Ориентировочно в 2003 году Смоленков выехал в длительную командировку в США в должности 2-го секретаря Посольства России, став помощником посла Юрия Ушакова. Как предположил Кунадзе, именно тогда россиянина завербовали.

Через некоторое время он фактически стал помощником помощника главы РФ Владимира Путина.

"К августейшему телу президента доступа Смоленков не имел. Зато доступ к готовившимся для президента служебным документам и к наложенным на них высочайшим резолюциям у него, по всей видимости, имелся", – отметил Кунадзе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в 2017 году США секретно вывезли из России ценного агента, который был внедрен в правительство страны. Решение якобы было принято в том числе из-за опасений, что Трамп "неоднократно неправильно обращался c секретными разведданными" и мог способствовать разоблачению шпиона.

В США сообщили, что шпион имел доступ к Путину.

Стало известно, что Смоленков работал секретарем в посольстве России в Вашингтоне, в аппарате правительства РФ и в администрации президента России.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.