Чекистские способности работника КГБ президент России Владимир Путин показал не в Восточной Германии, где работал 5 лет, а в Ленинграде в 90-х, уже после своего возвращения.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал бывший руководитель внешней разведки КГБ и генерал-майор Олег Калугин. По его словам, в немецком городе Дрезден, где работал Путин, не было ни особых происшествий, ни деятельности контрразведок.

"В КГБ мягкотелые люди, не умеющие выйти из ситуации, непригодны. В этом смысле Путин показал себя как работник-чекист в Ленинграде, не в Восточной Германии. Там он был на контакте с органами безопасности ГДР, а работа в Дрездене… Сами понимаете – прекрасный город, там не было никаких особых происшествий, как и деятельности западной и пророссийской контрразведки", – заверил генерал-майор.

Владимир Путин в Дрездене politika-v-rashke.ru

На уточнение OBOZREVATEL, что годы работы Путина в Ленинграде пришлись на лихие 90-е, Калугин не исключил, что он может быть причастен ко многим тогдашним происшествиям в городе.

"В этом смысле Путин – человек особых качества, если надо, он сделает. Этого нельзя отрицать. Он до сих пор сохранил принадлежность к бывшим органам госбезопасности и к так называемому порядку в стране основанному на органах госбезопасности, силе и авторитете. Путин ведет внешний курс страны, а наши министры просто выполняют его указания", – подчеркнул Калугин.

Как сообщал OBOZREVATEL, до своего президентства Владимир Путин отличался крайней закомплексованностью, а его карьера в КГБ не складывалась. Там его называли "окурком", после – "бледной молью".

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