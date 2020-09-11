Простите за небольшую саморекламу, но как раз на днях я задал именно такой вопрос у себя в Телеграме: возвращаться ли Навальному в Россию или нет, после того, как он, даст бог, полностью поправится? Интересными получились даже не проценты голосовавших, а письма читателей, которые считали, что вопрос не точный. Для кого лучше – для Навального или для нас? То есть, ты, Лёша там поправляйся, а потом скорее сюда, потому что для нас так лучше. Один из неприятных бонусов жизни политика состоит в том, что он перестает принадлежать себе и своим близким.

Он начинает принадлежать миллионам людей, которых вообще не знает. Но они уже считают его своей собственностью. Это политик может думать, что ничего не должен, но армия его почитателей уверена, что он просто обязан выйти и сказать, взять и сделать, возглавить колонну, призвать на баррикады.

Мы-то, может, всё равно посидим на диване и никуда не пойдем, но призывать нас и возглавить лидер и кумир обязан. Вот даже Ходорковский говорит, что Навальному надо вернутся. Сам Ходорковский вернуться не может, потому что его тут же схватят на аэродроме по уголовному делу, а к Навальному таких претензий нет. Ну, его, правда, убить хотели, но статьи-то никакой не шьют прямо сейчас – чего бы не вернутся? Но я скажу, что и среди поклонников Ходорковского наверняка есть те, кто уверены, что несмотря ни на что, он тоже должен прилететь в России и гордо пойти в каземат, чтобы стать за решеткой примером мужества и стойкости, и превратиться в боевое знамя.

Мы любим быть героями за чужой счет и привыкли требовать несгибаемости и самопожертвования от кого угодно, кроме себя. Но я скажу, что Навальному лучше не возвращаться не только для себя и семьи, но и для нас. Ясно, что в отношении него никаких ограничений у власти больше нет. Прежде власть не решалась давать ему больше, чем административные аресты. Бесконечные обыски, блокировки счетов, разнообразные мытарства – всё это было. Но хуже не было. А теперь его разрешили убить.

И это значит, что если Навальный вернется в Россию, ничто не помешает постараться сделать это снова. Мы же видим, что власть отрицает очевидный факт отравления. Так что даже если человека, не приведи господь, расстреляют из пулемета, нам снова скажут, что дырки в теле образовались от нарушения обмена веществ и надо было съесть рафаэлку.

В конце концов, и дело уголовное, которого пока нет, придумать-то недолго. Придумали же ветерана, которого якобы оскорбил Навальный.

Придумали же кражу кировского леса и посылок Ив Роше. Ну, и чем для нас будет лучше, если Навальный приедет в Россию и будет здесь убит или посажен? Конечно, личного участия ничего не заменит, однако за деятельностью Алексея Навального следили миллионы людей, ни разу его живьем не видевших. Слава богу, коммуникации позволяют работать откуда угодно и при этом быть словно бы рядом с нами. А кроме того, посмотрите на Белоруссию. Через какое-то время нас ждет тоже самое. Всех, кто не согласен, либо посадят, либо выкинут из страны – это действительно только вопрос времени.

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