В Россию повалят беженцы? Ученые дали устрашающий прогноз

К концу XXI века из-за глобального потепления значительная доля азиатской части России станет пригодной для жизни большого числа людей, в том числе климатических беженцев.

Такой прогноз дала международная группа ученых из России и США. Так, исследователи рассмотрели два сценария изменения климата — умеренный RCP 2.6 и более экстремальный RCP 8.5. Кроме того, они оценили влияние январских и июльских температур и годового количества осадков на три показателя: экологический потенциал ландшафтов, суровость зимы и вечную мерзлоту, передает "Лента.ру".

"Оказалось, что в Сибири средняя температура середины зимы повысится на 3,4-9,1 градуса Цельсия, а в середине лета — на 1,9-5,7 градуса Цельсия. Количество осадков увеличится на 60-140 миллиметров. В соответствии с RCP 8.5, к 2080 году площадь вечной мерзлоты сократится с 65 до 40 процентов. Даже при сценарии RCP 2.6 экологический потенциал ландшафта улучшится более чем на 15 процентов", – говорится в докладе.

Беженцы повалят в Россию Mail.ru

Климатологи уверены, что это приведет к значительному росту климатических беженцев, которые будут переселяться из регионов, страдающих от засухи и других стихийных бедствий.

Как сообщал OBOZREVATEL, футуролог Алексей Толкачев уверен, что сейчас Украина целенаправленно разрушает популярный в РФ миф "русского мира". Из-за этого в течение ближайших пяти лет Россия захлебнется в хаосе, созданном Кремлем.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.