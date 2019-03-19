Часть региона России задумала отделиться: что известно

Жители Александровского района в Томской области России хотят выйти из ее состава, провести референдум и присоединиться к Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО).

По их мнению, власти Томской области ничего не делают для благоустройства жизни, пишет ТВ2. Александровский район занимает третье место в регионе по добыче природных ресурсов, но большая часть выручки отправляется в бюджет РФ, а не местный.

"Область давно на нас забила. Референдум и переход в ХМАО года три назад активно обсуждались, потом разговоры поутихли. Сейчас, на фоне общей несправедливости с пенсионной реформой, ростом цен и уменьшением зарплат, возмущение людей растет, и об отделении от Томской области заговорили снова", ‒ рассказала анонимно местная жительница.

Александровский район ТВ2

Женщина не верит, что власти разрешат им отделиться, но надеется привлечь внимание к проблемам региона. Одним из сторонников референдума также стал терапевт Владимир Сотников, которого несколько лет назад уволили из больницы за его активную позицию защиты больных. Вернуться к работе он смог только после победы в судебном деле.

"Главная причина, по которой люди хотят референдума и изменений – это несправедливость. Наш район богат нефтью и газом, но после отчислений в бюджет нам возвращаются копейки. В автономных округах возврат в местный бюджет гораздо выше", ‒ пояснил Сотников.

А вот автором идеи о проведении референдума стал юрист Максат Бердыгожаев, который убежден, что отделение не будет противоречить российским законам. Самой весомой причиной отделения он считает то, что больницы округа отказываются лечить жителей Томской области. В тоже время, найти узкого медицинского специалиста жителям Александровского района по месту жительства невозможно ‒ их там нет.

Роддом в Александровской больнице ТВ2

Власти Александровского района желания отделиться не разделяют. Сторонников референдума они обвиняют в том, что те хотят только "ругать власть, но не работать".

"Был район в Томской области – тут он и должен остаться. Я знаю, кто предлагает референдум – это "Альянс врачей" и "Народный контроль". Состоящие там люди ругают власть, но работать они не хотят — только критиковать. Поэтому они вообще не должны вести речь о референдуме", ‒ заявил замглавы Александровского района Виктор Мумбер.

По его мнению, все, кому хочется жить в ХМАО, "пусть едут да живут". Однако возможность референдума Мумбер не отрицает, если он пройдет по закону.

Как писал OBOZREVATEL, в Кремле рассматривают возможность еще одного "референдума" — на этот раз на Курильских островах. Таким образом, часть спорной территории должна перейти в Японию.

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