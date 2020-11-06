Чалый сказал, с каким президентом США у Путина не будет 'химии'

Кандидат в президенты США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин очень различаются по своим жизненным ценностям и видению лидерства, поэтому полное взаимопонимание между ним вряд ли возможно.

Такое мнение в программе "Острый вопрос" на телеканале Obozrevatel TV высказал экс-посол Украины в США Валерий Чалый. "Какой-то "химии" они бы между собой не установили. И слава богу, потому что сейчас Путин – агрессор", – добавил он.

Прогнозируя, как могут развиваться отношения Кремля с Дональдом Трампом и Джо Байденом, которые борются за пост главы Соединенных Штатов, дипломат отметил, что "для Путина и российских властей Трамп более комфортен, чем Байден".

"О конспирологии и о реальных связях, и о приезде Дональда Трампа в Россию, о деньгах в бизнесе и всем остальном очень много уже сказано. Конечно, такой истории совершенно нет у Джо Байдена. Напротив, буквально перед днем выборов он сказал, что именно Россия является сегодня ключевым противником США", – напомнил он.

Чалый добавил, что не может утверждать о наличии "особой симпатии" между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

"Но он точно защищает национальные интересы Америки. И он бы хотел, чтобы отношения с Россией были другие – более бизнесовые, более экономические. А это невозможно без решения вопроса прекращения агрессивных действий России на постсоветском пространстве и в других точках мира", – сказал дипломат.

"Я думаю, лично Дональд Трамп быстрее найдет контакт с Владимиром Путиным, чем Джо Байден. И наоборот", – резюмировал Чалый.

Как писал OBOZREVATEL, после первых результатов голосования и Дональд Трамп, и Джо Байден заявили о своей победе. Действующий президент, представитель Республиканской партии, сообщил о "феноменальной" победе. В штабе кандидата на пост главы США от демократов утверждают, что новым президентом станет Байден.