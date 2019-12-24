"Многоцелевой истребитель пятого поколения Т-50 (официальное название Су-57) предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей".
Это цитата из российского источника и в этот раз добавить к этому – нечего. На самом деле, если речь идет о всех целях, то и сам Су-57 должен быть включен в этот список. Сегодня было подтверждено, что так оно и есть. Самолет, про ходил заводские испытания и видимо, испытывался режим уничтожения именно этого типа самолета. Как теперь известно, машина справилась с задачей и успешно себя уничтожила, предоставив летчику возможность покататься на катапульте.
Внимательные наблюдатели могут задать вопрос: "Почему именно сегодня?" Ответ на него есть, хоть и не такой очевидный, как предыдущий. Дело в том, что российские СМИ говорят о запуске серийного производства этих самолетов. Мы не станем погружаться в тему о том, что именно они считают серией. А просто оттолкнемся от этого факта.
Обычно, когда предсерийныый вариант машины получает "зеленый свет" на серийное производство, его техническое название, меняется на серийное. В данном случае, самолет имел шифр Т-50, наверное в честь любимого ими танка Т-34, а потом – надо было давать другое имя. То название, которое он имеет сейчас – не первое именно серийное.
Изначально, на заводе запросили название "на самый верх" и там рассудили, что раз уж самолет серийный, то он должен получить самое знаменитое серийное название, причем – исконное, российское. А что у них самое известное, серийное? Правильно! Вот поэтому первый вариант самолета был "Чикатило". Но до прессы это не дошло и кому-то все же удалось убедить "наверху", что такое название – не комильфо.
Но такую рокировку можно скрыть от публики, а на самом верху такие номера не проходят, ибо "там не фраер, правду видит". Вот с такой нечистивой репутацией он там и числится теперь. Но почему именно сегодня? А сегодня – канун Рождества, причем – не "православного", а просто – рождества, поскольку большая часть даже православной церкви, отмечает его в конце декабря, а не в январе, как притрушенная Москвой квази-церковь.
Как известно, в эту ночь (примерно совпадающую с самой длинной ночью года), активизируется различная нечисть, но примерно наказывается, ибо нефиг!
Вот по этой самой причине самолет Су-57 и уничтожил себя на кануне Рождества. Если и этого кому-то покажется мало, то в таком случае надо обозреть ситуацию более широким взглядом и заметить, что с разницей в несколько часов, сгорело посольство РФ в Беларуси. Все оно сгорело или только часть – не важно, здесь показателен сам факт.
Сие означает, что из пекла намекают скрепостану, что там все уже готово и ждут их с нетерпением. А с другой стороны, можно провести вечность глядя на то, как горит огонь, хоть в российском посольстве, хоть в Кремле, хоть на месте падения Су-57. И зрелище приятно, и нервы успокаивает, а время сейчас – очень уж нервное.
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