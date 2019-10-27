Бьют молотком и душат: в Крыму банда 12-летних кадетов запугала все училище

В Ялте оккупированного Крыма кадеты местного училища запугивают одноклассников. Они ходят с ножом и душат их, а после учебы идут крушить автомобили.

От рук школьников пострадал весь класс — четыре девочки и 21 мальчик. Конфликт в образовательном учреждении перерос в обращение к президенту России, которая аннексировала полуостров. Об этом сообщает издание "360˚".

"Ребята, как уверяют родители, носят с собой ножи, молотки, бьют детей и совершенно не знают, что такое воспитание. При этом их родня лишь смеется на собраниях и уверяет, что бессильна в этой ситуации, ведь дала ребенку "полную свободу", — говориться в информации.

Отмечается, что речь идет о шестом кадетском классе школы №11 в Ялте, где двое учеников запугали одноклассников.

В Крыму банда 12-летних кадетов запугала все училище

"Еще с 1 сентября у кадетов 11-й школы проблемы с этими ребятами. В учреждение в День знаний пришли пять новеньких: трое — спокойные, а двое — хулиганы. Ходят с ножом, молотком, крушат здесь все. После учебы подходят к заброшенной машине, начинают бить ее. Дети ужасные", — такую характеристику дала мать одного из пострадавших Наталья.

По словам женщины, однажды эти хулиганы прижали ее сына в раздевалке. Один начал душить ребенка, а другой препятствовал одноклассникам подойти и разнять мальчиков. После случившегося, ее сын попал в больницу — с диагнозом сотрясение головного мозга и смещение второго позвонка на шее. Теперь он ходит с бандажом на шее и "не имеет возможности нормально учиться".

Также она добавила, что родители пострадавших детей пытались пообщаться с родными хулиганов, но все бесполезно.

"Они не могут влияние оказать, потому что такое воспитание. Мама одного из хулиганов говорит, что дает ребенку полную свободу, он сам свою жизнь регулирует и за нее отвечает", — сказала Наталья.

Поскольку ни близкие хулиганов, ни руководство школы и отдела образования Ялты на заявления пострадавших не реагируют и не предпринимают никаких мер, семьи решили написать официальное обращение к президенту РФ с просьбой помочь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось видео с издевательствами над российскими пропагандистами, которые устроили в аннексированном Крыму, чтобы подготовить их к работе в "горячих точках". На кадрах видно, что люди в военной форме одели на головы журналистов мешки и заставили проходить разного рода испытания, параллельно избивая их при этом.

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