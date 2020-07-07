Бывший спецкор и любимец Пескова: что известно о Сафронове из "Роскосмоса", обвиняемом в госизмене

В России по подозрению в госизмене задержали советника главы "Роскосмоса" по информационной политике Ивана Сафронова.

Его подозревают в передаче сведений, составляющих государственную тайну, представителю одной из спецслужб стран НАТО. За такие обвинения ему грозит до 20 лет колонии.

Что известно об Иване Сафронове

Перед назначением на пост советника Дмитрия Рогозина в мае 2020 года Сафронов работал журналистом российских газет "Коммерсантъ" и "Ведомости". Из "Комерсанта" его уволили после публикации материала о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Вместе с Сафроновым издание тогда покинул весь отдел политики, всего более десяти журналистов

В качестве журналиста Сафронов освещал деятельность оборонно-промышленного комплекса, космическую промышленность, а также военное и военно-техническое сотрудничество.

Сафронов также иногда подменял обозревателя Андрея Колесникова в путинском пуле, и после его увольнения из "Коммерсанта" Песков называл его "одним из самых талантливых и профессиональных журналистов, которых мы знаем", пишет "РБК".

Его отец – Иван Сафронов – также на протяжении многих лет работал в "Коммерсанте" – был военным обозревателем издания. В 2007 году он погиб, упав из окна лестничной площадки в подъезде своего дома.

В "Роскосмосе" Сафронов-младший должен был заниматься выстраиванием информационной политики и на входящих в госкорпорацию предприятиях, а также курировать "ряд спецпрограмм".

В чем заподозрили

"Сафронов, выполняя задания одной из спецслужб НАТО, собирал и передавал ее представителю составляющие государственную тайну сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности Российской Федерации", – заявили в ФСБ, передает ТАСС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что задержание Сафронова не связано с его журналистской деятельностью.

"Он обвиняется в статье по госизмене, в передаче секретных данных зарубежным разведкам. Об этом говорится в опубликованном заявлении разведке. Насколько мы осведомлены, это задержание никоим образом не связана с журналистской деятельностью, которой прежде занимался Иван Сафронов", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, советника главы "Роскосмоса" по информационной политике Ивана Сафронова задержали утром 7 июля.