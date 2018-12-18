''Было очень обидно'': российский политолог объяснил потерю Украины для Путина

Россия потеряла Украину в 2014-м году, когда попыталась с помощью коррупционного механизма перетащить ее в евразийское сообщество и Таможенный Союз.

На эту операцию Кремль выделил 17 млрд долл., три из них перечислив тогдашнему президенту Виктору Януковичу, написал в блоге на OBOZREVATEL российский политолог Дмитрий Орешкин.

"Тогда Россия получила прямопротивоположный результат. Деньги для России естественно пропали, было очень обидно. А Украина совершенно разумно дала сигнал, что уходит в другую систему ценностей. Кстати говоря, более эффективную. Если бы не добровольцы из России, Донбасс тоже шел бы в том направлении. Это тоже достаточно европеизированная территория", — считает Орешкин.

Теперь оккупированный Донбасс, по его словам, будет висеть в том же непризнанном статусе, в котором находится Приднестровья, северный Кипр и Южная Осетия.

"Так будет продолжаться десятилетиями. С "Л/ДНР" получится хроническая черная дыра, аналогичная Приднестровью. Люди в "Л/ДНР" хотят, чтобы у них все было замечательно, им платили много денег, ведь они добывали уголь и лили сталь. Но это все закончилось еще в 60-70-ых годах. Сейчас новая экономика, и углем компьютеры как-то не заправляют", — написал политолог.

Орешкин считает, что на возвращение Донбасса у Украины нет ни ресурсов, ни сильного желания украинских элит.

"А кто хочет получить 3 млн злых на Киев людей? Так же никто не захочет платить за разбитую посуду. Думаю, что Украина постепенно привыкнет к тому, что этот отдельный кусок, от которого ничего хорошего ждать не надо, поэтому не следует спешить и присоединять его", — подытожил российский политолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не воюет с украинским режимом. По его словам, с украинским режимом воюют русскоязычные жители Украины. Мол, большинство украинского народа, по его словам, хочет вернуться к нормальным отношениям с Россией.

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