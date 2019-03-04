"Было бы 500 млн русских!" Жириновский задумал вернуть крепостное право

Скандальный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что отмена крепостного права развалила Россию.

Более того, он выразил уверенность в том, что если бы его сохранили, то население его страны сейчас составляло бы 500 млн человек. Такое мнение он изложил в своем Telegram-канале.

Владимир Жириновский "Комсомольская правда"

Депутат нелегитимной Госдумы возмутился из-за того, что до сих пор нет оценки решения императора Александра II об отмене крепостного права. По его словам, сейчас якобы никто не может ответить, каковыми были польза и последствия такого шага.

Жириновский выразил мнение, что до 1861 года помещик отвечал за своих крестьян, обеспечивал их землей, работой, и Россия была одним из главных поставщиков сельхозпродукции в мире.

"А после отмены — за крестьян стало отвечать МВД, и миллионы из них по всей России остались без земли, без дела, неприкаянными. Многие в поисках лучшей доли поехали из сел в города, где начали превращаться в пролетариев, которые потом стали опорой госпереворота 1917 года. Нужно было привлекать рабочих с окраин Российской империи или вообще из-за границы. Так мы сохранили бы и крепкое крестьянство, мощное сельское хозяйство, и подняли бы промышленность, и переворота не было бы. Сейчас население России 500 млн человек было бы", — заявил одиозный Жириновский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее скандальный лидер ЛДПР пригрозил миру глобальной войной с применением ядерного оружия. В придачу ко всему он заявил, что российские танки якобы проедутся по всей Европе, и там их встретят с цветами.

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