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"Было бы 500 млн русских!" Жириновский задумал вернуть крепостное право

23.2тЧитать материал на украинском

Скандальный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что отмена крепостного права развалила Россию.

Более того, он выразил уверенность в том, что если бы его сохранили, то население его страны сейчас составляло бы 500 млн человек. Такое мнение он изложил в своем Telegram-канале.

Владимир Жириновский

Владимир Жириновский

"Комсомольская правда"

Депутат нелегитимной Госдумы возмутился из-за того, что до сих пор нет оценки решения императора Александра II об отмене крепостного права. По его словам, сейчас якобы никто не может ответить, каковыми были польза и последствия такого шага.

Жириновский выразил мнение, что до 1861 года помещик отвечал за своих крестьян, обеспечивал их землей, работой, и Россия была одним из главных поставщиков сельхозпродукции в мире.

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"А после отмены — за крестьян стало отвечать МВД, и миллионы из них по всей России остались без земли, без дела, неприкаянными. Многие в поисках лучшей доли поехали из сел в города, где начали превращаться в пролетариев, которые потом стали опорой госпереворота 1917 года. Нужно было привлекать рабочих с окраин Российской империи или вообще из-за границы. Так мы сохранили бы и крепкое крестьянство, мощное сельское хозяйство, и подняли бы промышленность, и переворота не было бы. Сейчас население России 500 млн человек было бы", — заявил одиозный Жириновский.

"Было бы 500 млн русских!" Жириновский задумал вернуть крепостное право

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее скандальный лидер ЛДПР пригрозил миру глобальной войной с применением ядерного оружия. В придачу ко всему он заявил, что российские танки якобы проедутся по всей Европе, и там их встретят с цветами.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Владимир Жириновский
Место
Россия
Теги
Новости РоссииГосударственная Дума России
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Ященко Олег
Ященко Олег
500 млн. голосрашиков!!! ЕПанутся, бл.дь.
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Прищепа Валентин
Прищепа Валентин
https://pbs.twimg.com/ext_tw_video_thumb/1101971470476107776/pu/img/7xh35vU5ab15PqnQ?format=jpg&name=small
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Прищепа Валентин
Прищепа Валентин
https://youtu.be/mkF8mGMCA0g
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