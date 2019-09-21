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22 сентября • обновлено в 00:45
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Была полностью голой: в России ребенок нашел обезображенное тело матери

1.1т Читать материал на украинском

В Рыбинске Ярославской области России произошло жестокое убийство женщины. Тело жертвы на улице под мостом обнаружил ее несовершеннолетний сын.

На погибшей не было одежды, а тело было прикрыто курткой, передает 76.ru.

Накануне она вместе с сестрой отдыхала в баре в Рыбинске. Ночью неожиданно покинула его, не дожидаясь родственницы, а уже утром сын-подросток нашел ее мертвой.

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Хоронить женщину пришлось в закрытом гробу – ее лицо было настолько обезображено, что труп не стали показывать матери. Ребенку жертвы потребовалась помощь психологов.

По данным РЕН ТВ, убитая жила с матерью и тремя детьми. Ее муж работал вахтовым методом на Cевере и редко приезжал домой.

Полиция устанавливает обстоятельства убийства и опрашивает очевидцев.

Погибшая

Погибшая

76.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве молодую женщину зарезал бывший муж на глазах у ее матери.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Криминал
Место
Россия Ярославль
Теги
убийство Новости России
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