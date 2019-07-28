Была голой в чемодане: в России по-зверски убили блогершу

В квартире на западе Москвы найден чемодан с телом зверски убитой блогершей по имени Екатерина.

По данным "Спутник", 24-летняя девушка несколько дней не выходила на связь с родителями, а ее останки, по предварительной информации, нашел хозяин жилья.

Уточнятся, что мужчина приехал по месту жительства Екатерины после звонка ее родственников. Внутри он обнаружил чемодан, в котором было спрятано ее тело без одежды с перерезанным горлом.

Блогер Екатерина instagram / katti_loves_life

По данным 360tv, полиция допросила парня убитой, который видел ее в последний раз 26 июля. На следующий день она перестала выходить на связь. Неделю назад Екатерина вернулась В Москву из путешествия на греческий остров Корфу.

Погибшая блогер instagram / katti_loves_life

По словам подруг, девушка в последнее время сильно изменилась: стала одеваться в брендовую одежду, посещать дорогие рестораны.

По данным "Рен.ТВ", главным подозреваемым по делу об убийстве считается ее бывший возлюбленный. Мужчина познакомился с ней, увидев анкету на одном из сайтов. Однако в скором времени она якобы променяла его на другого состоятельного мужчину. Правоохранители устанавливают личность подозреваемого.

Екатерина instagram / katti_loves_life

Уточняется, что у блогерши было двое поклонников. С одним из них она собиралась ехать в Голландию. Также в блоге она писала про завистников.

Известно, что Екатерина училась в медицинском вузе и вела блог в соцсетях. Ее аудитория составляла примерно 80 тысяч человек. Девушка рассказывала об учебе и путешествиях.

Екатерина в машине instagram / katti_loves_life

Блогер Екатерина - фото в лифте instagram / katti_loves_life

Блогер Екатерина на отдыхе instagram / katti_loves_life

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в городе Раменское в Подмосковье женщину убили на детской площадке прямо на глазах у маленькой дочери. В другом городе России 27 июля трагически скончался популярный блогер-путешественник.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.