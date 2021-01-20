Был ли роман между Дятловым и одной из туристок: путешественник из РФ раскрыл тайну

Информация о том, что между Игорем Дятловым, который возглавлял поход туристической группы, таинственно погибшей на Северном Урале в 1959 году, и одной из студенток Зиной Колмогоровой мог быть роман, вероятнее всего, неправда.

Как подчеркнул заслуженный путешественник России Петр Бартоломей, который был лично знаком с Дятловым, загадочная история гибели туристов из года в год обрастает все новыми подробностями, которые не всегда являются правдой, пишет starhit.ru.

Издание отмечает, что знакомые Дятлова ничего не знали о его возможном романе с Колмогоровой. К тому, же многих товарищей возмущает, что биография туриста со временем обросла странными подробностями. В частности, в сериале "Перевал Дятлова" этой линии также уделено большое внимание.

"Мне больно смотреть, как эту трагедию из года в год превращают в шоу, выдумывая новые версии, одна другой абсурднее. Эта тема, как магнит, притягивает миллионы телезрителей и читателей, но люди по большей части не в состоянии отличить ложь от правды, а СМИ чаще всего совершенно не заинтересованы в раскрытии тайны", – подчеркнул Бартоломей.

Зина Колмогорова . kp.ru

Отметим, ранее участник экспедиции на место гибели студентов Николай Андреев заявил, что согласно судебно-медицинской экспертизе тел 21-летних Зинаиды Колмогоровой и Людмилы Дубининой показала, что они погибли девственницами. Он отметил, что в дневниках дятловцев есть записи о дискуссиях на тему любви и дружбы.

Напомним: 23 января 1959 года девять студентов под руководством пятикурсника Игоря Дятлова отправились в лыжный поход в североуральские горы. Из конечной точки маршрута – поселка Вижай – 12 февраля группа должна была послать телеграмму в институтский спортклуб, однако никаких вестей не было. Была организована поисковая операция, в ходе которой были найдены тела первых погибших. Спустя три месяца после возбуждения уголовного дела по факту гибели тургруппы оно было закрыто.

Спустя 60 лет этим делом занялась генпрокуратура РФ из-за обращений от родственников погибших и общественного резонанса. Прокуроры провели девять экспертиз на местности, где погибли туристы, привлекли специалистов в сфере геодезии, метрологии, а также сотрудников МЧС.

Читайте на OBOZREVATEL главные версии таинственной гибели группы Дятлова, а также паранормальные версии смерти туристов.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, российский поисковик Вадим Брусницын заявил, что группа Дятлова, вероятно, на момент гибели могла быть в помутненном сознании, поскольку порезанной была не только палатка, в которой они собирались ночевать, но и лыжная палка.