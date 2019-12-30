Был худой и без ботокса: как изменился Путин за 20 лет у власти в России

На официальном сайте главы Кремля опубликовали фото, посвященные 20-летию назначения Владимира Путина и.о. президента РФ.
Так, 31 декабря 2019 года исполнится 20 лет, как Путин впервые занял пост главы российского государства. Путин сменил Бориса Ельцина, который досрочно ушел в отставку.
15 февраля 2000 года Центризбирком РФ зарегистрировал Путина в качестве кандидата на пост президента России. С тех пор Путин четыре раза становился главой России. Лишь в 2008-12 годах его на посту сменил нынешний российский премьер-министр Дмитрий Медведев.
На опубликованных снимках Путин еще выглядит худым и без операций по применению ботокса, о которых часто писали СМИ.
Ельцин покидает Кремль
Кремль
Путин и Ельцин
Кремль
Путин и Ельцин
Кремль
Ельцин покидает Кремль
Кремль
Путин в 1999 году
Кремль
Путин и Ельцин в Кремле
Кремль
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее было собрано 20 фото, которые показывают два десятилетия правления Владимира Путина в России.
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