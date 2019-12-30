Был худой и без ботокса: как изменился Путин за 20 лет у власти в России

На официальном сайте главы Кремля опубликовали фото, посвященные 20-летию назначения Владимира Путина и.о. президента РФ.

Так, 31 декабря 2019 года исполнится 20 лет, как Путин впервые занял пост главы российского государства. Путин сменил Бориса Ельцина, который досрочно ушел в отставку.

15 февраля 2000 года Центризбирком РФ зарегистрировал Путина в качестве кандидата на пост президента России. С тех пор Путин четыре раза становился главой России. Лишь в 2008-12 годах его на посту сменил нынешний российский премьер-министр Дмитрий Медведев.

На опубликованных снимках Путин еще выглядит худым и без операций по применению ботокса, о которых часто писали СМИ.

Ельцин покидает Кремль Кремль

Путин и Ельцин Кремль

Путин и Ельцин Кремль

Ельцин покидает Кремль Кремль

Путин в 1999 году Кремль

Путин и Ельцин в Кремле Кремль

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее было собрано 20 фото, которые показывают два десятилетия правления Владимира Путина в России.

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