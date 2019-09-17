"Буратино на веревочках": Путин опять попался на странной позе

Президент России Владимир Путин удивил необычной позой на конгрессе всемирного израильского фонда "Керен ха-Йесод" во вторник, 17 сентября, в Москве.

На это обратил внимание в своем Telegram-канале украинский политолог Алексей Голобуцкий, опубликовав подтверждающее фото (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, лидер РФ, выступая у трибуны, напомнил ему смесь героя известной сказки Буратино и робота.

Путина сравнили с "Буратино на веревочках" Telegram-канал AllГолобуцкий

"Таки в этой версии Путина действительно что-то все время клинит именно в левой подпорке. Да и вообще могли как-то лучше всю систему отрегулировать, а то выглядит как смесь Буратино на веревочках и заржавленного аборигена планеты Шелезяка", – сыронизировал Голобуцкий.

Путин опять попался на странной позе РИА Новости

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети обратили внимание на интересный нюанс со внешностью Путина во время голосования на одном из избирательных участков 8 сентября. Заподозрили, что лидер РФ ходит на протезах или же просто на каблуках.

До этого на встрече с лидером Египта Путин удивил слишком расслабленной позой на кресле.

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