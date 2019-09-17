Главная Новости
17 сентября • обновлено в 23:34
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

"Буратино на веревочках": Путин опять попался на странной позе

3.6т Читать материал на украинском

Президент России Владимир Путин удивил необычной позой на конгрессе всемирного израильского фонда "Керен ха-Йесод" во вторник, 17 сентября, в Москве.

На это обратил внимание в своем Telegram-канале украинский политолог Алексей Голобуцкий, опубликовав подтверждающее фото (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, лидер РФ, выступая у трибуны, напомнил ему смесь героя известной сказки Буратино и робота.

Новости
"Оберегают от бабушки": в сети высмеяли Путина в окружении "роботов"
Путина сравнили с "Буратино на веревочках"

Путина сравнили с "Буратино на веревочках"

Telegram-канал AllГолобуцкий

"Таки в этой версии Путина действительно что-то все время клинит именно в левой подпорке. Да и вообще могли как-то лучше всю систему отрегулировать, а то выглядит как смесь Буратино на веревочках и заржавленного аборигена планеты Шелезяка", – сыронизировал Голобуцкий.

Путин опять попался на странной позе

Путин опять попался на странной позе

РИА Новости

"Буратино на веревочках": Путин опять попался на странной позе

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети обратили внимание на интересный нюанс со внешностью Путина во время голосования на одном из избирательных участков 8 сентября. Заподозрили, что лидер РФ ходит на протезах или же просто на каблуках.

До этого на встрече с лидером Египта Путин удивил слишком расслабленной позой на кресле.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
6
5
Смешно
1
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel