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5 ноября • обновлено в 08:27
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Отвлекающий маневр? В России оправдались за изъян "оружия судного дня"

1.8т Читать материал на украинском

Российскую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) "Булава", которую называют "оружием судного дня", ни разу с 2005 года не запускали с востока на запад по нескольким причинам.

Так в РФ оправдались за провальный нюанс, который выяснили западные эксперты. Как пишут "Ведомости", ракеты якобы запускают из Белого или Баренцева моря на Камчатку ради удобства.

Атомные подлодки стратегического назначения проекта 955А "Борей-А", с которых производится запуск "Булавы", строятся в Архангельской области на заводе "Севмаш", поэтому испытания удобнее проводить возле завода-производителя, чтобы при необходимости отправить субмарину в док для устранения недостатков, отмечается в публикации.

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Запуск "Булавы"

Запуск "Булавы"

EADaily

Кроме того, источники в военных кругах допускают, что полигон Чижа (Архангельская область) находится под более плотным наблюдением иностранной разведки, поэтому на нем якобы запускают ракеты более старых модификаций.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце октября текущего года в России атомная подлодка стратегического назначения проекта 955А "Борей-А" "Князь Владимир" впервые провела стрельбу межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) "Булава".

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Россия
Тег
Новости России
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фил филипыч
фил филипыч
сп2 тоже не сразу построился))
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