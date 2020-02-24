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24 февраля • обновлено в 22:08
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"Бук, тополь, ясень": Захарова назвала "балаганом" данные о свидетеле уничтожения МН17

1.7т
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В Министерстве иностранных дел России отреагировали на сведения о свидетеле запуска ракеты "Бук", которая сбила малайзийский Boeing рейса MH17 в небе над Донбассом в 2014 году.

Заявление следователя из международной Совместной следственной группы (JIT) представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook назвала "балаганом".

Захарова назвала "балаганом" данные о свидетеле уничтожения МН17

Захарова назвала "балаганом" данные о свидетеле уничтожения МН17

"Из показаний: “Иду я как-то по лесу. Бук, тополь, ясень”. Противно. Из трагедии устроили балаган", – написала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, нидерландский следователь, представитель JIT Фред Вестербеке заявил, что у них есть свидетель запуска ракеты по малайзийскому Boeing рейса MH17.

Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о крушении рейса МН17. Суд начнется 9 марта 2020 года в судебном комплексе "Схипхол", который расположен примерно в 50 км от Гааги.

Напомним, что Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 "Амстердам – Куала-Лумпур", был сбит 17 июля 2014 года на территории Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли.

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Тема
На Донбассе сбит Boeing-777
Персона
Мария Захарова
Место
Россия
Тег
Россия - страна-агрессор
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Pooh Vini
Pooh Vini
Собственно что эта кокосовая обезьяна из МИДа может внятного сказать? Что лавров ей не досыпает пАйку?
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