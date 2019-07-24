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"Будет второй Чернобыль!" Россию предупредили о катастрофе

7.5т Читать материал на украинском

России грозит катастрофа, сравнимая с взрывом на Чернобыльской АЭС, если срочно не предпринять меры на предприятии "Усольехимпром".

Об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова, передают "Известия". ЧП может случиться на территории Иркутской области.

По ее словам, предприятие занимается производством хлора и других химических веществ. Владельцы не провели демеркуризацию "Усольехимпрома" и забросили завод. Предприятие сильно загрязнено ртутью.

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Радионова добавила, что там находятся химически опасные вещества, некоторые — под давлением, а в скважины, где был солевой раствор, теперь заполнены нефтеотходами.

Отходы могут загрязнить реку Ангару.

"Нужно действовать уже сейчас, иначе мы получим такой "экологический Чернобыль", — заявила Радионова и назвала регион территорией экологической катастрофы.

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Газета Ру

Как писал OBOZREVATEL, жители российского Кузбасса обратились к премьер-министру Канады Джастину Трюдо с просьбой предоставить им убежище. На видео, которое опубликовал журналист Денис Казанский, люди жалуются на неблагоприятную экологическую обстановку, в связи с чем возрастает риск онкологических заболеваний.

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Место
Россия
Тег
Чернобыль
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Makc Махов
Makc Махов
Потравить }<окцапов на обозревателе, давно пора. Бгггггаааа
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Россия сама себя предупредила? В оригинале " Россиян прелупредили..."
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hunt andres
hunt andres
Кахлы, займитесь своей разлагающейся крайной. Смешно.
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
hunt andres,дурачку как ты всегда смешно,тебе надо к доктору сходить.
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