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6 января • обновлено в 19:33
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"Будет счастлива, как в СССР": Охлобыстин выдал очередной бред о воссоединении Украины и РФ

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Скандальный российский актер Иван Охлобыстин, представляя себе обширную Российскую империю, которая будет включать в себя часть Европы уже до 2025 года, заявил, что Украина – это выдумка прошлого века, и на самом деле, это просто южная часть РФ.

Эти слова прозвучали в интервью актера российскому пропагандистскому изданию "ЦарьГрад", где он размышляет над тем, какую роль Украина будет играть в будущей "Российской империи".

Иван Охлобыстин

Иван Охлобыстин

rueconomics.ru

"Я бы устранил само понятие об Украине. Это губительно, оно было придумано в начале прошлого века. Это был чистой воды популизм. Вылился он в гигантскую кровь и в большие неурядицы в течение всей последующей истории. Они такие же, как мы, просто южане. Просто горячее, просто им не надо воли давать. Они будут так же с нами счастливы, как были в Советском Союзе счастливы. А лишних трагедий, смертей им не надо. С нами все согласятся", – заявил он.

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"Что за Украина, какая, где она? Недавно стали язык придумывать, дикости какие-то, над ними весь мир смеётся. Нам неудобно за ближних своих, которые Чёрное море, по их мнению, выкопали. Южане, что тут говорить", – добавил россиянин.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в сеть попали фото с мероприятий в России, где на заднем фоне висит карта страны с "аннексированной" Беларусью.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Лана Устимова
Место
Россия
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Он Алекс
Он Алекс
Охлобыстин это дно совести, сознания, такое - полупоп, полупокер, что короче
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