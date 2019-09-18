"Иначе повторят судьбу Скрипаля": экс-генерал КГБ рассказал о правилах Кремля

Самое главное для людей, которые сегодня управляют Россией, это преданность одному руководителю.

Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказал бывший генерал и руководитель внешней разведки КГБ Олег Калугин. Если же кто-то из них захочет уйти и заняться другой деятельностью, по его словам, не исключено, что расправятся так, как это было с бывшим военным разведчиком Сергеем Скрипалем.

Напомним, агенты Главного разведывательного управления отравили Скрипаля смертельным ядом под названием "Новичок" в английском городе Солсбери в марте 2018 года. Благодаря оперативной помощи английских врачей он выжил. Сейчас он находится под охраной британских спецслужб, на связь выходит редко.

Отравление в Лондоне Бигмир.нет

"Самое главное в Кремле – это преданность руководителю, даже невзирая на прошлое с точки зрения Уголовного кодекса. Если же захочешь выйти из игры и уйти – будет как в Лондоне, всегда найдут способ отделаться. Кстати, Литвиненко, когда уже был в Англии, рассказал в интервью о молодых годах Путина. Я еще тогда ему сказал: "Зря ты такие вещи рассказываешь, это тебе может дорого обойтись". Через полгода его отравили полонием, лучшим средством путинского режима, которое устраняло оппонентов", – напомнил Калугин.

При этом он уточнил, что за все время конфронтации со США Россия ни разу не пыталась свести счеты со своими перебежчиками на территории Америки.

"В Штатах не было ни одного политического убийства, организованного советской или нынешней российской властью. США – это ядерная держава, сверхдержава и если где-то в этом будет замешана Россия – это может плохо кончиться. С Америкой лучше не шутить, вот в Лондоне – да, там нет проблем", - подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2017 году США секретно вывезли из России ценного агента, который был внедрен в правительство страны. Такое решение было принято в том числе из-за опасений, что Трамп мог способствовать разоблачению шпиона.

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