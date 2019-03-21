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"Будет, как с Иваном Грозным": в России объяснили опасность внезапного ухода Путина

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Если президент России Владимир Путин досрочно покинет свой пост, как это сделал его коллега из Казахстана Нурсултан Назарбаев, то в стране начнется гражданская война.

Похожая ситуация в России сложилась в конце XVI века, когда ушел тогдашний царь-абсолютист Иван Грозный. Хоть его и ненавидела вся Россия, но после смерти царя в стране началась настоящая смута, написал в блоге на OBOZREVATEL российский историк Игорь Чубайс.

"Многие мечтают, чтобы Россия распалась и разорвалась на десятки кусков, но это приведет к тяжелейшей и страшной гражданской войне. Могут быть задействованы все виды вооружений. Похожая ситуация в России была после смерти Ивана Грозного. И хоть его все ненавидели, но после его ухода тогда началась настоящая смута. Никто не понимал, как жить дальше", – сказал историк.

Иван Грозный и Владимир Путин

Иван Грозный и Владимир Путин

Samara.ru

По его словам, такая же ситуация в России сложилась бы и сейчас, если Путин бы покинул свой пост внезапно.

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"В его руках все рычаги власти: политические, экономические и военные. Никаких альтернативных структур, партий и гражданских объединений нет. И когда Путин уйдет – непонятно, сохранится ли Россия вообще. Пока что он не сделал ничего, чтобы как-то подготовить свой уход. А Путин же не вечный. Наоборот все протесты и конфликты разрешаются по линии обострения. А недовольство растет, кризис обостряется", – напомнил Чубайс.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Назарбаев остается'': раскрыты новые детали отставки президента Казахстана.

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Персоны
Владимир ПутинИгорь ЧубайсНурсултан Назарбаев
Место
Казахстан
Теги
Новости РоссииРоссия
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