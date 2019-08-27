Будет еще хуже: Владивосток смыло потоками грязи и камней. Фото и видео потопа

На Владивосток обрушились тонны грязи, камней и строительного мусора — после мощных ливней сразу в нескольких районах сошли сели.

Жители города выкладывают видео в соцсетях, на которых грязевые потоки сползают на припаркованные автомобили и блокируют дороги. Дожди так размыли грунт под стоящими на сопке гаражами, что они оказались на краю пропасти. Тротуары, дворы и подземные переходы ушли под воду, встал общественный транспорт.

Сейчас во Владивостоке объявлено штормовое предупреждение. Есть сообщения о первых пострадавших. При этом синоптики прогнозируют ухудшение погоды.

Владивосток затопило ИА PrimaMedia

Владивосток затопило ИА PrimaMedia

Владивосток затопило ИА PrimaMedia

Владивосток затопило ИА PrimaMedia

Владивосток затопило ИА PrimaMedia

Владивосток затопило ИА PrimaMedia

Владивосток затопило ИА PrimaMedia

Как сообщал OBOZREVATEL:

8 августа в России произошел взрыв на военном полигоне рядом с поселком Нёнокса в 40 км от Северодвинска (Архангельская область).

В результате взрыва погибли пятеро инженеров-атомщиков. Корпорация "Росатом" обнародовала фамилии и фото погибших.

По данным "Росатома", причиной ЧП стал взрыв малогабаритного ядерного реактора.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.