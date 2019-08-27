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Будет еще хуже: Владивосток смыло потоками грязи и камней. Фото и видео потопа

5.6т Читать материал на украинском

На Владивосток обрушились тонны грязи, камней и строительного мусора — после мощных ливней сразу в нескольких районах сошли сели.

Жители города выкладывают видео в соцсетях, на которых грязевые потоки сползают на припаркованные автомобили и блокируют дороги. Дожди так размыли грунт под стоящими на сопке гаражами, что они оказались на краю пропасти. Тротуары, дворы и подземные переходы ушли под воду, встал общественный транспорт.

Сейчас во Владивостоке объявлено штормовое предупреждение. Есть сообщения о первых пострадавших. При этом синоптики прогнозируют ухудшение погоды.

Новости
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Владивосток затопило

Владивосток затопило

ИА PrimaMedia

Владивосток затопило

Владивосток затопило

ИА PrimaMedia

Владивосток затопило

Владивосток затопило

ИА PrimaMedia

Владивосток затопило

Владивосток затопило

ИА PrimaMedia

Владивосток затопило

Владивосток затопило

ИА PrimaMedia

Владивосток затопило

Владивосток затопило

ИА PrimaMedia

Владивосток затопило

Владивосток затопило

ИА PrimaMedia

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Россия Владивосток
Теги
ливень погода
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филипп филипыч
филипп филипыч
перемога! рашка фсьо, кричали упоротые не осознавая своей ущербности)
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0
1
Голованов Сергей
Голованов Сергей
))) помнится жириновский обещал повернуть ось земли и затопить США!)))) Зная рукожопость скрепных, опять что то напортачили и "повернули" не туда )))
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Голованов Сергей, как со строительством второй Франции, pyкожoпыми строителями?
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