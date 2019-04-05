"Бряцает оружием": в России заговорили о подготовке к большой войне

В России идет подготовка к войне, но такое "бряцание оружием" несет только вред действующей власти.

Такое мнение в интервью "МК" высказал российский политолог Валерий Соловей, отметив, что пока Россия лишь агрессивно демонстрирует миру силу.

"Я пока склоняюсь к тому, что речь идет о демонстрации, или, если хотите, силовом шантаже. Россия показывает, что готова на самые крайние шаги, - в расчете на то, что Запад, испугавшись, пойдет на уступки, на российские условия мира", – рассказал он.

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Соловей добавил, что милитаризация не приносит власти никаких дополнительных очков.

"Если в Москве и ряде городов-миллионников люди еще позитивно настроены по отношению к внешней политике России, то в провинции отношение к ней женщин - а женщины здесь главный индикатор - становится отрицательным. Это опять же чрезвычайно важный сдвиг. Предвестник того, что будет происходить с отношением к российской внешней политике всего населения. То же самое происходило в свое время в Советском Союзе. Могучая армия, славный военно-морской флот, миролюбивая внешняя политика. А потом все вдруг стало рассыпаться", – подытожил политолог.

Армия России

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