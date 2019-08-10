Броня или кальсоны? В сети всплыло загадочное видео с Путиным

У президента России Владимира Путина заметили странные "выпуклости" под носками. В сети пользователи предположили, что это могут быть кальсоны или даже оружие.

Ролик, на котором видно, как Путин сидит на кресле и разговаривает с людьми, опубликовал блогер под ником "Коронованный Вован" на своей странице в Twitter (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Задрал штаны старик, а там кальсоны под носками..." – подписал видео он.

Путин Скриншот

В сети начали бурно комментировать видео: некоторые пользователи, написали, что это не кальсоны, а оружие выпирает из-под носков.

"Все гораздо проще, чем вы думаете. Дедушка просто немножечко сс*т", – отметил юзер и выложил фото пистолета, который крепится на ногу.

"Да он на листе бумаги не видит, что написано. Куда он стрелять то будет?", "Разве только в собственных телохранителей стрелять придется – другие на расстоянии вытянутой руки не стоят", "Сейчас их нет рядом с ним. Потому старый параноик нервничает", "Это бронекальсоны", "Может, кальсоны пуленепробиваемые! Куда бы пуля не попала – нигде не пробьет. А если в голову –там мозга то и нет. Повредить нечего", – написали пользователи.

Друге же юзеры посмеялись с худощавых ног президента России.

"Какие жалкие тощенькие ножонки...", "Секс-символ многих женщин России", "Фу, ну меня так и стошнить может!" – добавили они.

Ноги Путина Скриншот

Комментарии Скриншот

Комментарии Скриншот

Комментарии Скриншот

Комментарии Скриншот

Задрал штаны старик, а там кальсоны под носками... pic.twitter.com/9NXcCnpqd8 — Коронованный Вован (@stignic) 9 августа 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сеть попало редкое видео передачи власти Путину от Ельцина. 5 августа 1999-го тогдашний глава РФ Борис Ельцин вызвал к себе секретаря Совета безопасности, директора ФСБ Путина с предложением занять должность премьера.

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