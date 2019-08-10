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Броня или кальсоны? В сети всплыло загадочное видео с Путиным

2.8т Читать материал на украинском

У президента России Владимира Путина заметили странные "выпуклости" под носками. В сети пользователи предположили, что это могут быть кальсоны или даже оружие.

Ролик, на котором видно, как Путин сидит на кресле и разговаривает с людьми, опубликовал блогер под ником "Коронованный Вован" на своей странице в Twitter (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Задрал штаны старик, а там кальсоны под носками..." подписал видео он.

Путин

Путин

Скриншот

В сети начали бурно комментировать видео: некоторые пользователи, написали, что это не кальсоны, а оружие выпирает из-под носков.

"Все гораздо проще, чем вы думаете. Дедушка просто немножечко сс*т", отметил юзер и выложил фото пистолета, который крепится на ногу.

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"Да он на листе бумаги не видит, что написано. Куда он стрелять то будет?", "Разве только в собственных телохранителей стрелять придется другие на расстоянии вытянутой руки не стоят", "Сейчас их нет рядом с ним. Потому старый параноик нервничает", "Это бронекальсоны", "Может, кальсоны пуленепробиваемые! Куда бы пуля не попала нигде не пробьет. А если в голову там мозга то и нет. Повредить нечего", написали пользователи.

Друге же юзеры посмеялись с худощавых ног президента России.

"Какие жалкие тощенькие ножонки...", "Секс-символ многих женщин России", "Фу, ну меня так и стошнить может!" добавили они.

Ноги Путина

Ноги Путина

Скриншот

Комментарии

Комментарии

Скриншот

Комментарии

Комментарии

Скриншот

Комментарии

Комментарии

Скриншот

Комментарии

Комментарии

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в сеть попало редкое видео передачи власти Путину от Ельцина. 5 августа 1999-го тогдашний глава РФ Борис Ельцин вызвал к себе секретаря Совета безопасности, директора ФСБ Путина с предложением занять должность премьера.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
У пети обычно фляжка торчала
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Карпов Стас
Карпов Стас
Как же Путин бесит свидомых. А а думаю, что если бы в Украине был бы такой президент, как Путин, то страна процветала бы
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