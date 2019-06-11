Бронетранспортер не доплыл: в России случилось очередное смертельное ЧП на море

В Балтийском море на территории военно-морского полигона "Хмелёвка" в Калининградской области (Россия) погиб морской пехотинец, утонув вместе с бронетранспортером во время учений по высадке десанта.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник. ЧП произошло еще 7 июня, однако о смертельном исходе стало известно только во вторник, 11 июня.

"Трагедия случилась во время высадки десанта, когда один из бронетранспортеров не доплыл до берега и затонул после выхода из твиндека корабля. В это время в боевой машине находился солдат. Его не удалось спасти", – поделился источник.

Балтийское море newkaliningrad.ru

Еще двоих пехотинцев, которые были на борту, доставили в больницу. По данным местных СМИ, в боевой машине находились военнослужащие Черноморского флота.

В военном следственном управлении по Балтийскому флоту факт гибели военнослужащего на полигоне "Хмелёвка" подтвердили. По факту случившегося открыли уголовное дело.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Балтийском море произошел взрыв на литовском пассажирском пароме, в результате которого на борту судна вспыхнул пожар. Никто из пассажиров не пострадал.

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