МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
смартфона на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Блоги - Новости России

Запретное мнение
Запретное мнение
Telegram-каналВсе статьи автора

Brent упала ниже $55 за баррель

1.4т

В четверг, в ходе торгов нефть эталонных марок ускорила падение, при этом Brent обновила минимум с сентября 2017 года, опустившись ниже $55 за баррель.

Цена февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 12:08 МСК уменьшилась на $2,1 (3,67%) - до $55,14 за баррель. Ранее в ходе сессии котировки падали до $54,64 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) упала к этому времени на $2,02 (4,19%), до $46,15 за баррель.

Новости
Путин ответил на вопрос о свадьбе

Аналитики отмечают отсутствие интереса к рисковым активам на рынке в целом, вызванное решением Федеральной резервной системы (ФРС) повысить базовую процентную ставку, несмотря на ухудшение макроэкономического прогноза.

Как сообщалось, ФРС по итогам декабрьского заседания подняла базовую процентную ставку до 2,25-2,5%, как и ожидалось. Однако прогнозы на 2019 год пересмотрены в сторону ухудшения: оценки роста ВВП и потребительских цен снижены, и американский ЦБ теперь ожидает два повышения ставки вместо трех.

Новости
США послали сигнал олигархам: ''Вы у нас на ниточке''

Дополнительным негативным фактором для нефтяного рынка стал отчёт министерства энергетики США, согласно которому запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились всего на 497 тыс. баррелей, хотя эксперты ожидали снижения на 3 млн баррелей.

Как отметил в четверг исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль, нефть вошла в период беспрецедентной волатильности на фоне увеличения роли геополитики на нефтяном рынке.

Он добавил, что не ожидает быстрого восстановления котировок нефти в ближайшее время, поскольку объявленное ОПЕК+ сокращение добычи ещё не вступило в силу.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Запретное мнениеЗапретное мнение
Тема
Мировые цены на нефть
Место
Россия
Источник
Источник:Telegram Запретное мнение
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
9
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги